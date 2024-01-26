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За неделю в Казани автоинспекторы эвакуировали полтысячи авто, мешающих проезду
За минувшую неделю ГИБДД эвакуировало 487 неправильно припаркованных авто. Большинство из них мешало проезду общественного транспорта, сообщили в мэрии Казани.
Такие данные привели на совместном рейде ГИБДД и Комитета по транспорту на улице Фучика.
Водители оставляли здесь свой транспорт под запрещающими знаками и рядом с предупреждающими табличками.
Очистка дорог и освобождение проезжей части от припаркованных авто – первоочередная задача, так как они мешают нормальной работе общественного транспорта, нагрузка на который возросла в дни снегопада. С понедельника по четверг им воспользовались 2,8 млн пассажиров – на 14% больше обычного. Все силы подрядных организаций брошены на расчистку участков, по которым проходят маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев.
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