За неделю в электротранспорте Казани поймали почти полтысячи безбилетников

В период с 7 по 13 октября в электрическом наземном транспорте Казани выявили 498 безбилетников. Это 0,8% от общего количества проверенных пассажиров, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

«За прошедшую неделю контролёрами было проверено 1487 единиц подвижного состава - это 62 454 пассажира. 7 806 - это 12.5% оплатили проезд после замечания контролёров. Выявлено 498 безбилетных граждан, что составляет 0,8% от общего количества проверенных пассажиров, которые не захотели оплатить поездку и покинули электрический транспорт», - говорится в сообщении предприятия.

В «Метроэлектротрансе» напомнили, что всю информацию о количестве произведенных оплат видит водитель электротранспорта. Если пассажир отказывается оплатить проезд, контролер в праве высадить его на ближайшем остановочном пункте или вызвать сотрудников правоохранительных органов.

«Все средства от оплаты проезда идут на финансирование общественного транспорта», - отмечают сотрудники предприятия, добавив, что оплатить проезд пассажир должен в течение одной остановки в соответствии с действующим тарифом.