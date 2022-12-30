За неделю у 352 татарстанцев подтвердился свиной грипп

В Татарстане продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. Доля заболеваемости именно гриппом в общей циркуляции составляет 86%. За последнюю неделю свиной грипп подтвердился у 352 жителей республики. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

В ведомстве призывают родителей не отправлять детей с признаками ОРВИ в школы и детсады.

На данный момент в Татарстане привито от гриппа более 1,8 миллиона человек – почти половина населения.

Роспотребнадзор в очередной раз напоминает об основных мерах по профилактике гриппа и ОРВИ: тщательно мойти руки с мылом, прикрывайте рост и нос платком при кашле и чихании, а также употребляйте как можно больше продуктов с витамином С. В местах массового скопления людей носите маску, особенно избегайте контакта с людьми, у которых есть признаки заболевания. Чаще проводите влажные уборки, а при появлении симптомов гриппа или ОРВИ – оставайтесь дома и вызовите врача.