За неделю татарстанским предпринимателям одобрили заявки на 1,6 млрд рублей поддержки

В Татарстане реализуется комплекс мер поддержки малого и среднего бизнеса, а также проводится мониторинг состояния системообразующих предприятий. За прошедшую неделю предприниматели республики подали 107 заявок на получение федеральных мер поддержки на общую сумму 1,5 млрд рублей. О реализации мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики РТ на совещании в Доме Правительства рассказал первый замминистра экономики РТ Олег Пелевин.

Он отметил, что в республике продолжают контролировать цены на основные социально значимые товары, а также отслеживать их наличие. Объекты розничной торговли по-прежнему работают в штатном режиме, недостатка товаров первой необходимости не наблюдается. Чтобы избежать дефицита продукции, организованы регулярные поставки товаров в магазины и распределительные центры.

По данным на 16 июня, в перечень системообразующих предприятий вошли 60 организаций республики. По программе льготного кредитования на пополнение оборотных средств за неделю поступила одна новая заявка на 3,2 млрд рублей.

За этот период представителям татарстанского малого и среднего бизнеса одобрено 17 заявок на сумму 1,6 млрд рублей по федеральным мерам поддержки. По республиканским программам получено 46 обращений на 102 млн рублей, из которых одобрено 29 на 58 млн рублей.

В заключение Пелевин рассказал о деятельности Республиканского маркетингового центра, на базе которого заработал ресурс для импортозамещения. На данной площадке предприниматели со всей России могут найти аналоги необходимой продукции от отечественных производителей либо представителей дружественных государств.

По данным пресс-службы Президента РТ, за неделю список ранее закупаемой продукции пополнился на 255 позиций, предложения по замещению пополнились на 578 позиций.