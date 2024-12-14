За неделю снегоплавильные пункты Казани приняли более 17 тыс. тонн снега

За текущую неделю в снегоплавильные пункты Казани поступило свыше 17 тысяч тонн снега. Работа организована в круглосуточном режиме, сообщается в телеграм-канале МУП «Водоканал».

В городе организовано восемь таких объектов, расположенных в разных районах. В них находятся 14 камер, где плавится снег, привезенный с городских улиц. Ежедневно они способны перерабатывать порядка 8 тысяч тонн.