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Общество 14 декабря 2024 08:56

За неделю снегоплавильные пункты Казани приняли более 17 тыс. тонн снега

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За текущую неделю в снегоплавильные пункты Казани поступило свыше 17 тысяч тонн снега. Работа организована в круглосуточном режиме, сообщается в телеграм-канале МУП «Водоканал».

В городе организовано восемь таких объектов, расположенных в разных районах. В них находятся 14 камер, где плавится снег, привезенный с городских улиц. Ежедневно они способны перерабатывать порядка 8 тысяч тонн.

#снегоплавильные пункты #уборка снега
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