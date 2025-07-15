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Общество 15 июля 2025 13:34

За неделю семеро жителей Татарстана отравились алкоголем

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С 7 по 13 июля в Татарстане зафиксировали семь случаев отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Место приобретения алкоголя неизвестно, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Всего за отчетный период зарегистрировано 73 случая острых отравлений химической этиологии. Химические отравления чаще встречались у женщин (56%), реже у мужчин (44%).

Чаще всего люди намеренно травились с целью одурманивания (79%), реже встречались попытки суицида (21%).

В ведомстве добавили, что большинство случайных отравлений произошло из-за контакта с ядовитыми животными (42%). Другие инциденты связаны с потреблением алкоголя (19%), ошибочным приемом лекарств (14%) и прочими причинами (25%).

#Роспотребнадзор #отравление алкоголем
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