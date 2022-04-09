За неделю санитарно-экологического двухмесячника татарстанцы убрали 46 свалок

За первую неделю санитарно-экологического двухмесячника в Татарстане выявлено 210 нарушений, половина из них устранена. По выявленным фактам составлены 58 протоколов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

В частности, обнаружено 113 мест несанкционированного размещения отходов, из которых ликвидированы 46. Муниципальные образования уже вывезли более 11 тыс. куб. метров твердых бытовых отходов.

Всего к очистке территорий привлечены свыше 21 тыс. человек и 340 единиц спецтехники. Также продолжается очистка дорог и остановочных павильонов, отметили в ведомстве.

Ежедневно на уборку полос отвода автомобильных дорог выходят 277 человек и 104 единицы спецтехники предприятий транспортного комплекса республики.

Параллельно в Татарстане проводится конкурс «Эковесна». По итогам первой недели в уборке территория отличились представители Новошешминского и Арского районов, а также Набережных Челнов.