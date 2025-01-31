За неделю с травмами из-за гололеда к медикам обратились 240 жителей Казани

С 23 по 29 января в Казани за помощью к медикам из-за падений на льду обратились 240 человек. Управление здравоохранения Казани отмечает, что такие цифры являются средними показателями для зимнего периода.

Из этого числа у 115 пациентов диагностированы переломы, а у 125 зафиксированы ушибы. По данным горздрава, чаще всего при подобных инцидентах жители страдают переломами верхних конечностей, ребер и голеностопа.

В Казани работает семь травмпунктов по следующим адресам:

— ул. Исаева, д. 5;

— ул. Можайского, д. 17;

— ул. Адоратского, д. 30а;

— ул. Мавлютова, д. 2;

— ул. Рыбацкая, д. 2;

— ул. Карбышева, д. 72;

— ул. Фатыха Карима, д. 14/67.