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За неделю с должников по штрафам за нарушение ПДД в Татарстане взыскали более 6 млн
За неделю, с 11 по 15 марта, судебные приставы в Татарстане взыскали с нарушителей правил дорожного движения штрафов на сумму 6,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов.
Так, во время рейда в Казани приставы остановили автомобиль, который был зарегистрирован на местную фирму. Долг по штрафам за нарушение ПДД составил 440 тыс. рублей. В итоге задолженность была погашена.
Оплатил долги и владелец автомобиля Volkswagen. Размер его долга – 120 тысяч рублей, из них 100 тыс. рублей по штрафам за нарушение ПДД, а 20 тыс. – исполнительский сбор.
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