За неделю с должников по штрафам за нарушение ПДД в Татарстане взыскали более 6 млн

За неделю, с 11 по 15 марта, судебные приставы в Татарстане взыскали с нарушителей правил дорожного движения штрафов на сумму 6,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов.

Так, во время рейда в Казани приставы остановили автомобиль, который был зарегистрирован на местную фирму. Долг по штрафам за нарушение ПДД составил 440 тыс. рублей. В итоге задолженность была погашена.

Оплатил долги и владелец автомобиля Volkswagen. Размер его долга – 120 тысяч рублей, из них 100 тыс. рублей по штрафам за нарушение ПДД, а 20 тыс. – исполнительский сбор.