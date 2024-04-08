За неделю приставы Татарстана взыскали с должников по алиментам более 20 млн

За неделю приставы Татарстана взыскали с должников по алиментам 20,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, перспектива уголовного наказания убедила жительницу Казани выполнить родительский долг и выплатить алименты. Женщина задолжала приемным родителям своего сына более полумиллиона рублей.

После игнорирования родительских обязанностей женщину привлекли к административной ответственности. Поскольку должница не предприняла никаких попыток по выплате алиментов, пристав предупредил, что ее привлекут уже к уголовной ответственности. После этого женщина погасила долг полностью – 507 тысяч рублей.