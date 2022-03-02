За неделю приставы Татарстана взыскали с должников 10,5 млн рублей алиментов

На прошлой неделе судебные приставы республики взыскали с татарстанцев почти 10,5 миллиона рублей на содержание несовершеннолетних детей.

Вопросы взыскания алиментных платежей находятся на особом контроле. За прошлый год всего было взыскано с неплательщиков 561 миллион рублей в пользу детей. Эта сумма вдвое больше суммы алиментов, взысканных в 2020 году.

В пресс-службе УФССП России по РТ напоминают, что ведомство ежемесячно проводит республиканский онлайн-прием граждан по вопросам взыскания алиментов. На прием, который пройдет 4 марта, записаны более 20 заявителей.