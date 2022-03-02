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Ру Тат
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Происшествия
2 марта 2022  17:56
Павел Климчак

За неделю приставы Татарстана взыскали с должников 10,5 млн рублей алиментов

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На прошлой неделе судебные приставы республики взыскали с татарстанцев почти 10,5 миллиона рублей на содержание несовершеннолетних детей.

Вопросы взыскания алиментных платежей находятся на особом контроле. За прошлый год всего было взыскано с неплательщиков 561 миллион рублей в пользу детей. Эта сумма вдвое больше суммы алиментов, взысканных в 2020 году.

В пресс-службе УФССП России по РТ напоминают, что ведомство ежемесячно проводит республиканский онлайн-прием граждан по вопросам взыскания алиментов. На прием, который пройдет 4 марта, записаны более 20  заявителей.

#судебные приставы #алименты
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