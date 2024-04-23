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За неделю приставы Татарстана взыскали почти 5 млн рублей по штрафам ГИБДД
За неделю судебные приставы Татарстана взыскали с должников по штрафам ГИБДД 4,9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным ведомства, самой эффективной мерой, побуждающей водителей погашать долги, является арест транспорта. В 80% случаев водители-должники оплачивают долги на месте.
К примеру, во время рейда был остановлен житель Нижнекамска. Мужчина задолжал 192 тыс. рублей, из них 13 тыс. – штрафы ГИБДД. Чтобы избежать ареста автомобиля, мужчина оплатил все долги.
У тех, кто не погашает задолженность на месте, приставы арестовывают автомобиль с изъятием и помещают на спецстоянку. Далее у должников есть 10 дней на погашение долга, в ином случае транспортные средства отправляются на реализацию в Росимущество.
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