За неделю приставы Татарстана арестовали у должников имущество на 115 миллионов рублей

За прошедшую семидневку судебные приставы Татарстана провели 297 арестов движимого и недвижимого имущества должников по налогам на общую сумму в 115 миллионов рублей. Из арестованного 153 автомобиля на сумму в 58 миллионов рублей.

Как напомнили в пресс-службе УФССП России по РТ, пристав вправе арестовывать имущество должника. Как показывает практика, такая мера является самым эффективным способом взыскания задолженности. При аресте имущества должнику запрещается им распоряжаться, а при необходимости приставы ограничивают право пользования имуществом или проводят его изъятие.

В ведомстве настоятельно рекомендуют вовремя погашать долги. Проверить свои задолженности можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств». Там можно найти всю информацию по долгам: данные должника, номер документа, сумму долга, адрес территориального отдела судебных приставов, фамилию и контактный телефон судебного пристава-исполнителя.