За неделю полицейские Татарстана уничтожили более 640 кг наркорастений

В результате проведенного профилактического мероприятия полицейские уничтожили более 640 кг наркосодержащих растений, сообщают в пресс-службе МВД по РТ.

Профилактическая операция «Мак - 2023» проводилась на территории Татарстана с 6 по 15 июля 2023 года. В результате сотрудниками полиции в городах и районах республики выявлено и уничтожено более 100 очагов произрастаний наркосодержащих растений на общей площади более 6100 квадратных метров, вес которых составил более 640 кг.

Кроме того, правоохранителями изъято более 2395 г наркотических средств растительного происхождения, в том числе более 2321 г марихуаны и 73 г гашиша.

В ведомстве отметили, что за незаконный оборот наркотиков естественного происхождения 146 человек привлекли к административной ответственности, а 12 – к уголовной.