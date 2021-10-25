За неделю показатель вакцинации от коронавируса в Казани достиг 60,7%

В настоящий момент более 60% казанцев вакцинированы от коронавируса Covid-19. За прошедшую неделю прививку получили более 50 тыс. жителей города. Такие данные на деловом понедельнике в мэрии привел заместитель министра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

«На сегодня в городе Казани привиты 474 470 человек. Это 60,7% от плана по вакцинации для достижения коллективного иммунитета в 80%. Прирост вакцинированных за неделю составил 50,4 тыс. человек», — проинформировал Жаворонков.

Он напомнил, что в татарстанской столице работают 48 пунктов вакцинации. Из них 12 пунктов расположены в немедицинских учреждениях: торговых центрах, домах культуры и других площадках.

«С сегодняшнего дня также открывается пункт вакцинации на территории Вахитовского района в аквапарке „Барионикс“ по улице Гафури. <…> Отмечу, что в каждой из поликлиник сформировано по три бригады, работающих ежедневно с предприятиями города для выездной вакцинации. Всего число таких ежедневных бригад составляет 75–80 единиц», — подчеркнул докладчик.

Начальник Управления здравоохранения Казани также отметил, что на прошедшей неделе заметно изменился порядок вакцинации от гриппа. Такую прививку теперь можно официально ставить одновременно с вакциной от коронавируса.

«Кроме того, федеральный центр разрешил вакцинацию кормящим мамам», — заключил Владимир Жаворонков.