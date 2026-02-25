За неделю почти 13 тысяч жителей РТ заболели гриппом и ОРВИ

За неделю в Татарстане зарегистрировано 12 897 случаев ОРВИ и гриппа. Уровень заболеваемости остался таким же, как на прошлой неделе, и на 47,3% ниже эпидемического порога, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РТ.

С начала года активность вируса гриппа снижается: на 8-й неделе его доля составила 26,6%.

В целом в республике сохраняется сезонный уровень заболеваемости. Большинство случаев вызваны не гриппом, а другими респираторными вирусами. Болезнь обычно проходит в легкой форме и не требует госпитализации.