За неделю от коронавируса привились 3,2 млн россиян

За одну неделю в России вакцинацию прошли более 3,2 млн человек. Темпы прививочной кампании выросли на 6%. Об этом на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Мы ведем активную вакцинацию населения <...> Всего за неделю вакцинировано более 3 млн 216 тыс. человек. Это хорошие темпы», — резюмировал министр.

Он также добавил, что в возрастной группе старше 60 лет темпы увеличились значительно — на 14%.

Напомним, на совещании с членами Правительства РФ Президент Владимир Путин подчеркнул, что нужно сбить пик новой волны эпидемии коронавируса Covid-19, для чего необходимо нарастить темпы вакцинации в стране. Глава государства неоднократно отмечал безопасность российских вакцин.