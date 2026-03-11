news_header_top
Общество 11 марта 2026 12:48

За неделю ОРВИ и гриппом заболели 11,6 тысячи жителей Татарстана

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Республике Татарстан сохраняется на сезонном уровне. За прошедшую неделю зарегистрировано 11 635 случаев заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Показатель заболеваемости ниже уровня предыдущей недели на 3,9% и ниже эпидемического порога на 47,9%. Доля гриппа составляет 21,9%. При этом преобладает вирус гриппа А.

«При появлении первых симптомов заболевания (температура, кашель, насморк) необходимо оставаться дома и вызвать врача, чтобы не способствовать распространению инфекции и избежать осложнений», – напомнили в Роспотребнадзоре.

