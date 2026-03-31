news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 31 марта 2026 14:42

За неделю ОРВИ и гриппом заболели 11,3 тысячи татарстанцев

Читайте нас в
Телеграм
Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

За прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели 11 304 жителя Татарстана. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Это несколько больше, чем на прошлой неделе, – на 7%. Тем не менее мы отмечаем снижение общей заболеваемости уже четвертую неделю. Снижается доля гриппа – сегодня она составляет 11%», – рассказала Авдонина.

Уровень заболеваемости ОРВИ находится на отметке ниже эпидемического порога на 46%.

#Роспотребнадзор по РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров