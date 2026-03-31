За неделю ОРВИ и гриппом заболели 11,3 тысячи татарстанцев

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

За прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели 11 304 жителя Татарстана. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Это несколько больше, чем на прошлой неделе, – на 7%. Тем не менее мы отмечаем снижение общей заболеваемости уже четвертую неделю. Снижается доля гриппа – сегодня она составляет 11%», – рассказала Авдонина.

Уровень заболеваемости ОРВИ находится на отметке ниже эпидемического порога на 46%.