За неделю на водителей в Казани составили более тысячи протоколов за непристегнутые ремни

С 14 по 20 февраля в Казани автоинспекторы провели рейд на водителей и пассажиров авто, которые непристегнуты ремнем безопасности во время езды.

За неделю было составлено 1097 протоколов на водителей столицы, из них большая часть за езду водителя без ремня, оставшиеся – за подобное же нарушение пассажиром авто. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Госавтоинспекция Казани напоминает, что в соответствии с пунктом 2.1.2 ПДД Российской Федерации водитель механического транспортного средства при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, обязан быть пристегнутым и не должен перевозить пассажиров, не пристегнутых ими», – сообщил начальник отдела Госавтоинспекции Казани Игорь Новиков.