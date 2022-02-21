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Происшествия
21 февраля 2022  12:01
Павел Климчак

За неделю на водителей в Казани составили более тысячи протоколов за непристегнутые ремни

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С 14 по 20 февраля в Казани автоинспекторы провели рейд на водителей и пассажиров авто, которые непристегнуты ремнем безопасности во время езды.

За неделю было составлено 1097 протоколов на водителей столицы, из них большая часть за езду водителя без ремня, оставшиеся – за подобное же нарушение пассажиром авто. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Госавтоинспекция Казани напоминает, что в соответствии с пунктом 2.1.2 ПДД Российской Федерации водитель механического транспортного средства при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, обязан быть пристегнутым и не должен перевозить пассажиров, не пристегнутых ими», – сообщил начальник отдела Госавтоинспекции Казани Игорь Новиков.

#ремень безопасности
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