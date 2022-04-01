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Ру Тат
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Общество
1 апреля 2022  03:32

За неделю на рынке труда Татарстана число вакансий увеличилось до 59 тысяч

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За неделю число вакансий, представленных работодателями на рынке труда Татарстана, увеличилось с 55 до 59 тыс. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«В настоящее время в службах занятости республики числится 10 тыс. официально зарегистрированных безработных граждан, что на 177 человек больше, чем неделей ранее. Работодатели сообщили в службы занятости сведения о 59 тыс. вакансиях», – сказано в сообщении.

За прошедшую неделю соискателям республики было предложено более 2,4 тыс. вакантных рабочих мест. При этом за последние семь дней увеличилось число безработных в пяти моногородах республики – Набережных Челнах, Елабуге, Менделеевске, Чистополе и Камских Полянах. Сократилось число людей, официально находящихся в поиске работы, лишь в Нижнекамске. В Зеленодольске ситуация не изменилась.

 

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