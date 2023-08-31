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За неделю международные резервы России выросли на 1 млрд долларов
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Фото: © «Татар-информ»
За неделю международные резервы России увеличились на 1 млрд долларов США, или на 0,2%. Об этом сообщается на сайте Банка России.
Регулятор уточнил, что рост произошел «преимущественно вследствие повышения цен на золото». Так, по данным на 18 августа объем международных резервов составлял 579,5 млрд долларов, а к 25 августа цифры увеличились до 580,5 млрд долларов.
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