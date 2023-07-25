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За неделю коронавирусом в Татарстане заразились 59 человек
В Татарстане за неделю, с 17 по 23 июля, коронавирусом заразились 59 человек, 33 жителя были госпитализированы, сообщают «Казанские ведомости» со ссылкой на данные Оперштаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Всего в России за указанный период COVID-19 выявили у 3 182 человек. 1 110 человек за неделю госпитализировали, зарегистрировали 42 летальных исходов.
Ранее сообщалось, что в Татарстане выросла заболеваемость «мышиной лихорадкой». За полгода был зарегистрирован 391 случай заболевания.
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