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Общество 25 июля 2023 17:15

За неделю коронавирусом в Татарстане заразились 59 человек

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В Татарстане за неделю, с 17 по 23 июля, коронавирусом заразились 59 человек, 33 жителя были госпитализированы, сообщают «Казанские ведомости» со ссылкой на данные Оперштаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Всего в России за указанный период COVID-19 выявили у 3 182 человек. 1 110 человек за неделю госпитализировали, зарегистрировали 42 летальных исходов.

Ранее сообщалось, что в Татарстане выросла заболеваемость «мышиной лихорадкой». За полгода был зарегистрирован 391 случай заболевания.

#коронавирус #Татарстан
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