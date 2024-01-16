За неделю коронавирус выявили у 961 жителя Татарстана

В период с 8 по 14 нваря 2024 года коронавирус обнаружили у 961 жителя республики. Об этом сообщает правительственный информпортал «Объясняем.РФ».

За 2-ю неделю 2024 года госпитализированы 111 заболевших коронавирусом, выздоровели — 1 125 человек. Летальных случаев не зафиксировано.

Как указано в публикации, количество госпитализаций по стране увеличилось в сравнении с предшествующей неделей на 21,4%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 54 субъектах РФ.