За неделю контролеры поймали 612 «зайцев» в троллейбусах и трамваях Казани

За период с 3 февраля по 9 февраля в троллейбусах и трамваях Казани выявили 612 «зайцев» или 0,9% от общего количества проверенных граждан. Об этом сообщает «Метроэлектротранс».

Отмечается, что всего за прошедшую неделю контролеры проверили 66 036 пассажиров. При этом некоторые граждане оплатили проезд после замечания контролеров.

Сотрудники предприятия напоминают, что проезд на городском общественном транспорте – это платная услуга. Более того, с переходом на бескондукторную систему оплаты информация о количестве оплативших поездку отображается у водителей транспорта.

В «Метроэлектротрансе» также отметили, что теперь за отсутствие подтверждения оплаты проезда пассажиры будут платить штраф 2,5 тыс. рублей, а за неоплату перевозки багажа предусмотрен штраф в 1 тыс. рублей.