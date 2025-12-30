news_header_top
Общество 30 декабря 2025 11:49

За неделю гриппом и ОРВИ заболели 27 тысяч татарстанцев

В Республике Татарстан продолжается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. По данным Роспотребнадзора, с 22 по 28 декабря 2025 зарегистрировано 27 352 случая заболевания ОРВИ и гриппом, что выше эпидемического порога на 24,5%.

За последнюю неделю доля гриппа в структуре заболеваемости составила 80,6%. Лабораторно подтверждено 1 540 случаев. Преобладает грипп А (Н3N2). Заболеваемость COVID-19 ниже, чем за аналогичный период прошлого года на 38,6%.

Прирост заболеваемости отмечается во всех возрастных группах, отметили в Управлении Роспотребнадзора по РТ.

