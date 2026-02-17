За неделю гриппом и ОРВИ заболели 12 тысяч жителей Татарстана

В Татарстане продолжается сезон ОРВИ и гриппа. За вторую неделю февраля заболели 12 635 человек, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

За последнее время доля гриппа среди других респираторных инфекций снизилась. На седьмой неделе грипп составляет лишь треть (34%) от общего числа выявленных вирусов – показатель остается на уровне предыдущей недели.

Заболеваемость COVID‑19 остается на уровне аналогичного периода предыдущего года.