Общество 17 февраля 2026 16:08

За неделю гриппом и ОРВИ заболели 12 тысяч жителей Татарстана

В Татарстане продолжается сезон ОРВИ и гриппа. За вторую неделю февраля заболели 12 635 человек, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

За последнее время доля гриппа среди других респираторных инфекций снизилась. На седьмой неделе грипп составляет лишь треть (34%) от общего числа выявленных вирусов – показатель остается на уровне предыдущей недели.

Заболеваемость COVID‑19 остается на уровне аналогичного периода предыдущего года.

Ураза-2026: время сухура и ифтара, что нарушает пост и когда Ночь Кадр

17 февраля 2026
Школы, детсады и вузы Казани перейдут на дистанционное обучение из-за непогоды 17 февраля

16 февраля 2026