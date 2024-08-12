За неделю Госкомитетом РТ размещено 28 закупок более чем на 8 млн рублей

За прошедшую неделю — с 5 по 9 августа 2024 года — Государственным комитетом Татарстана в Единой информационной системе размещено 28 закупок. Об этом сообщили на еженедельном совещании в ведомстве, которое провел председатель Марат Зиатдинов.

В частности, комитетом размещена закупка на поставку компьютерной техники в рамках федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы», включенного в национальный проект. 18 ноутбуков планирует закупить Минобрнауки РТ для Бугульминского, Верхнеуслонского, Зеленодольского, Лаишевского, Спасского районов, городов Казани и Набережных Челнов. Начальная цена — 1 229 508 рублей.

Также принимаются заявки на участие в аукционе по поставке зимнего дизельного топлива экологического класса не ниже К5 для станции скорой помощи Казани на сумму 5 775 109 рублей. Размещен тендер на выполнение работ по текущему ремонту здания судебного участка мирового судьи в селе Старое Дрожжаное. Стоимость работ — 1 700 837 рублей.

«В рамках реализации государственной политики в сфере закупок проводятся закупочные процедуры для заказчиков всех уровней. Речь идет о конкурентных процедурах, которые заказчики направляют в комитет по госзакупкам для размещения в единой информационной системе. В электронном аукционе принимает участие широкий круг поставщиков, что влечет за собой, как правило, значительное снижение начальной цены контракта. Экономия позволяет в дальнейшем перераспределить средства на решение других жизненно важных задач, направленных на улучшение качества жизни жителей нашей республики», - подчеркнул Зиатдинов.

В ходе совещания напомнили о трехдневном очном курсе повышения квалификации по 223-ФЗ, который стартует уже 14 августа. Спикером курса и семинара выступит эксперт по государственным и корпоративным закупкам федерального уровня Татьяна Трефилова.

Фото: Госкомитет РТ по закупкам