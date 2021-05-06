За десять дней ГИБДД РТ оштрафовала более 3 тысяч водителей за сильно тонированные авто

ГИБДД подвела итоги рейда на нарушителей тонировки, который проходил по Татарстану с 19 по 28 апреля. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно от республиканской Госавтоинспекции.

За две недели автоинспекторы оштрафовали 3188 водителей. За повторную езду с излишней тонировкой 28 водителей привлекли к административной ответственности. Госавтоинспекция напоминает, что за повторное нарушение предусмотрен штраф от двух до четырех тысяч рублей, либо арест до 15 суток.

Госавтоинспекция Татарстана призывает всех участников дорожного движения соблюдать ПДД.