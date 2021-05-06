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Ру Тат
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6 мая 2021  10:51
Павел Климчак

За десять дней ГИБДД РТ оштрафовала более 3 тысяч водителей за сильно тонированные авто

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ГИБДД подвела итоги рейда на нарушителей тонировки, который проходил по Татарстану с 19 по 28 апреля. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно от республиканской Госавтоинспекции.

За две недели автоинспекторы оштрафовали 3188 водителей. За повторную езду с излишней тонировкой 28 водителей привлекли к административной ответственности. Госавтоинспекция напоминает, что за повторное нарушение предусмотрен штраф от двух до четырех тысяч рублей, либо арест до 15 суток.

Госавтоинспекция Татарстана призывает всех участников дорожного движения соблюдать ПДД.

рейд гибдд тонировка автомобиля штрафы за тонировку
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