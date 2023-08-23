За неделю экологи выявили более 70 превышений по сероводороду в северной зоне Казани

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Более 70 превышений по сероводороду зафиксировали автоматические станции экологов в северной зоне Казани. По данному факту проведена проверка Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

«Неудовлетворительное качество атмосферного воздуха в северной зоне Казани вызывает социальную напряженность. С конца 2022 года по настоящее время в министерство поступают многочисленные обращения граждан по вопросам неудовлетворительного состояния атмосферного воздуха в Авиастроительном, Московском, Кировском районах Казани и в Зеленодольском районе», — отметили в пресс-службе.

Мониторинг и контроль за качеством атмосферного воздуха на территории указанных районов проводится с помощью трех автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха (АСКЗА) и двух передвижных экологических лабораторий. Кроме того, в связи с жалобами были организованы дополнительные выезды в выходные дни, в том числе и в ночное время.

«С 2023 года увеличилось количество фиксируемых превышений допустимого содержания загрязняющих веществ на АСКЗА, преимущественно сероводорода. На трех станциях выполнено более 455 тыс. измерений загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, в результате которых зафиксировано более 430 превышений загрязняющих веществ по сероводороду, оксиду углерода и формальдегиду», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Потенциальными источниками сероводорода в Роспотребнадзоре называют «УК „ПЖКХ“», «Каздорстрой», АО «ТГК-16», «Водоканал», «Татэнерго», птицеводческий комплекс «Ак Барс», «Завод Элекон» и завод силикатных стеновых материалов.