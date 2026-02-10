news_header_top
Общество 10 февраля 2026 12:03

За неделю девять татарстанцев отравились алкоголем

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане с 2 по 8 января зарегистрировали 9 случаев отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Всего за этот период зафиксировали 76 случаев острых отравлений химической природы. При этом больше пострадали мужчины – 57,9%, женщины – 42,1%.

В ведомстве добавили, что большинство случайных отравлений произошли из-за потребления алкоголя (30,8%). Другие инциденты связаны с ошибочным приемом лекарств (23%), самолечением и случайным приемом и прочими причинами (по 15,4%).

