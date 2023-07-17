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За неделю девять казанцев обратились к медикам из-за солнечных ударов
За прошедшую неделю девяти казанцам понадобилась экстренная помощь медиков после получения солнечного удара. Это на 14 случаев меньше чем на прошлой неделе. Об этом рассказали в пресс-службе станции скорой медицинской помощи Казани.
Всего к медикам за период с 10 по 16 июля поступило чуть больше 14 тыс. звонков.
«1533 вызова – в общественные места, 1008 вызовов – к детям, 954 вызова из-за ОРВИ, 36 вызовов из-за инфаркта, 90 из-за инсульта, 51 – на места ДТП, 9 вызовов из-за солнечного удара», – поделились данными в пресс-службе учрееждения.
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