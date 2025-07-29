За неделю десять жителей Татарстана отравились алкоголем

С 21 по 27 июля в Татарстане зафиксировали 10 случаев отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Место приобретения алкоголя неизвестно, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

За указанный период зарегистрировано 69 случаев острых отравлений химической этиологии. Химические отравления чаще встречались у мужчин (62%), реже у женщин (38%).

Чаще всего люди намеренно травились с целью одурманивания (71%), реже встречались попытки суицида (29%).

В ведомстве добавили, что большинство случайных отравлений произошли из-за ошибочного приема лекарств (33%). Другие инциденты связаны с потреблением алкоголя (22%), контактом с ядовитыми животными (22%) и прочими причинами (23%).