За неделю десять жителей РТ отравились алкоголем

В Татарстане с 16 по 22 февраля зарегистрировали 10 случаев отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Всего за указанный период зафиксировали 55 случаев острых отравлений химической природы. При этом больше пострадали мужчины – 61,8%, женщины – 38,2%.

В ведомстве добавили, что большинство случайных отравлений произошли из-за потребления алкоголя (47,7%). Другие инциденты связаны с ошибочным приемом лекарств (38,1%), самолечением и случайным приемом и прочими причинами (14,2%).