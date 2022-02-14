За неделю число звонков на «122» по России снизилось на 23%

Количество звонков в call-центры единой службы «122» по России за последнюю неделю снизилось на 23%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

«За последнюю неделю в целом фиксируется снижение количества обращений в службу „122“. Общее число звонков составило около 3,6 млн по стране, что на 23% меньше, чем неделей ранее», — рассказал Чернышенко.

Он пояснил, что благодаря привлечению волонтеров и студентов-медиков укомплектованность службы выросла на 31%. Это позволило оперативнее отвечать на звонки — сейчас среднее время ожидания ответа оператора в большинстве случаев соответствует нормативу — около одной минуты.

Единая служба «122» была создана по поручению Президента РФ Владимира Путина в ноябре 2020 года.