Происшествия 20 ноября 2025 12:49

За неделю число заболевших ОРВИ и гриппом в Татарстане выросло на 44%

Фото: © «Татар-информ»

С 10 по 16 ноября в Татарстане гриппом и ОРВИ заболели 8982 человека. Это на 44% больше, чем на прошлой неделе, но ниже эпидемиологического порога на 35%. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по РТ.

Больше всего заболевших среди школьников 7-14 лет — их число выросло на 85%. Это связывают с похолоданием и тем, что дети вернулись с каникул в школы.

Пока циркулируют в основном вирусы, которые вызывают обычную простуду, а не грипп.

От гриппа уже привито более 1,8 миллиона жителей республики — это почти 49% всего населения. За эту же неделю выявили 109 случаев коронавируса. Это на 17% больше, чем неделей ранее.

Дети болеют чаще, потому что их иммунитет еще формируется, а вирусы легко распространяются в школах и садах.

Главные меры защиты:

  • соблюдать гигиену, чаще мыть руки;
  • вести здоровый образ жизни;
  • сделать прививку от гриппа.
#грипп #ОРВИ
