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Ру Тат
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16 сентября 2021  04:19

За неделю число вакансий в Татарстане увеличилось до 60,7 тыс.

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За неделю число безработных в Татарстане сократилось на 225 человек — до 16,8 тыс. человек, официально зарегистрированных в службы занятости населения. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Потребность в работниках, заявленная работодателями в службы занятости населения, соответствует 60,7 тыс. вакансиям. За отчетную неделю работодатели предложили 3784 вакантных рабочих места», — сказано в сообщении.

Кроме того, за неделю сократилось число безработных в пяти моногородах Татарстана — Набережных Челнах, Елабуге, Зеленодольске, Нижнекамске и Чистополе. Увеличение числа людей, находящихся в поиске работы, отмечается в Менделеевске и Камских Полянах.

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