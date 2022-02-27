За неделю число случаев Covid-19 в России снизилось на 25%

За предыдущие семь дней в России выявлено на 25,6% меньше пациентов с коронавирусом, чем неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с вирусом.

Так, в период с 14 по 20 февраля коронавирусом заболели 1 236 910 человек, а в следующие семь дней — 920 697.

Помимо этого, наблюдается и снижение госпитализаций, в них нуждались 88 113 пациентов, что на 22,7% меньше, чем на прошлой неделе.

Упал и коэффициент распространения вируса — с 0,98 в прошлое воскресенье до 0,83 на текущее время.