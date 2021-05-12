news_header_top_970_100
Минниханов: Я готов встретиться с родителями погибших школьников, обсудить меры поддержки
Минниханов: Я готов встретиться с родителями погибших школьников, обсудить меры поддержки
Вице-премьер Татарстана: действия учителей гимназии №175 помогли снизить число жертв
Вице-премьер Татарстана: действия учителей гимназии №175 помогли снизить число жертв
Врач ДРКБ сообщил, кого из пострадавших школьников везут из Казани в Москву
Врач ДРКБ сообщил, кого из пострадавших школьников везут из Казани в Москву
Ру Тат
news_header_bot_970_100
12 мая 2021  20:48
Наталья Рыбакова

За неделю число безработных в Татарстане сократилось до 23,4 тыс. человек

news_top_970_100

За неделю число безработных в Татарстане сократилось на 35 человек – до 23,4 тыс. официально зарегистрированных в службах занятости населения. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

«Потребность в работниках, заявленная работодателями в службы занятости населения республики, соответствует 51,9 тыс. вакансий. За неделю работодатели предложили соискателям  2 072 вакантных рабочих места», – говорится в сообщении.

Также за неделю сократилось число безработных в пяти моногородах республики: Нижнекамске, Елабуге, Зеленодольске, Менделеевске и Камских Полянах. Увеличение числа безработных наблюдается в Набережных Челнах и Чистополе.

безработные
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное