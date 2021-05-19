За неделю число безработных в Татарстане сократилось до 22,4 тыс. человек

За неделю число оказавшихся без работы в Татарстане сократилось на 961 человека — до 22,4 тыс. официально зарегистрированных в службе занятости безработных граждан. Об этом информирует пресс-служба Минтруда РТ.

«Потребность в работниках, заявленная работодателями в службы занятости населения республики, соответствует 49 тыс. вакансий. За неделю работодатели предложили 3 026 новых рабочих мест», — отметили в министерстве.

За неделю во всех семи моногородах республики сократилось число людей, официально зарегистрированных в качестве безработных. Всего на учете в центрах занятости населения Набережных Челнов, Елабуги, Зеленодольска, Менделеевска, Нижнекамска, Камских Полянах и Чистополя числятся более 4,7 тыс. человек.