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Ру Тат
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26 мая 2021  20:44
Наталья Рыбакова

За неделю число безработных в Татарстане сократилось до 22 тысяч человек

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За неделю число безработных жителей в Татарстане сократилось на 503 человека – до  22 тыс. официально зарегистрированных в органах службы занятости безработных гражданин. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Работодатели заявили в службы занятости населения данные о 54 тыс. вакансиях. За отчетную неделю они предложили 3,6 тыс. новых вакантных рабочих мест», – сказано в сообщении.

Отмечается сокращение числа безработных в шести моногородах республики – Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге, Зеленодольске, Камских Полянах и Чистополе. Небольшое увеличение числа людей, зарегистрированных в центре занятости в качестве ищущих работу, отмечается в Менделеевске.

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