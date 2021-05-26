За неделю число безработных в Татарстане сократилось до 22 тысяч человек

За неделю число безработных жителей в Татарстане сократилось на 503 человека – до 22 тыс. официально зарегистрированных в органах службы занятости безработных гражданин. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Работодатели заявили в службы занятости населения данные о 54 тыс. вакансиях. За отчетную неделю они предложили 3,6 тыс. новых вакантных рабочих мест», – сказано в сообщении.

Отмечается сокращение числа безработных в шести моногородах республики – Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге, Зеленодольске, Камских Полянах и Чистополе. Небольшое увеличение числа людей, зарегистрированных в центре занятости в качестве ищущих работу, отмечается в Менделеевске.