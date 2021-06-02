За неделю число безработных в Татарстане сократилось до 21,5 тыс. человек

За неделю число безработных в Татарстане сократилась на 395 человек — до 21,5 тыс. официально зарегистрированных в службах занятости населения безработных граждан. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Потребность в работниках, заявленная работодателями в службы занятости населения, соответствует 60 тыс. вакансий. За неделю работодатели предложили более 10 тыс. вакантных рабочих мест», — пояснили в ведомстве.

Следует отметить, что за минувшую неделю сократилось число безработных в шести моногородах Татарстана: Набережных Челнах, Елабуге, Зеленодольске, Менделеевске, Нижнекамске и Чистополе. Увеличение числа людей, состоящих на учете в центрах занятости в качестве ищущих работу, отмечается лишь в Камских Полянах.