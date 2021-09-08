За неделю число безработных в Татарстане сократилось до 17 тысяч

За неделю число безработных в Татарстане сократилось на 413 человек — до 17 тыс., официально зарегистрированных в службы занятости населения. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Потребность в работниках, заявленная работодателями в службы занятости населения республики, соответствует 57 тыс. вакансий. За неделю работодатели предложили 2565 новых вакантных рабочих мест», — отметили в ведомстве.

Кроме того, за неделю сократилось число безработных в двух моногородах Татарстана — Нижнекамске и Менделеевске. Увеличение числа людей, находящихся в поиске работы, на этой неделе наблюдается в Набережных Челнах, Елабуге, Зеленодольске, Камских Полянах и Чистополе.