За неделю число безработных в Татарстане сократилось до 12 тыс. человек

На неделю число безработных в Татарстане сократилось на 409 человек — до 12,2 тыс. официально зарегистрированных в службах занятости населения граждан. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«В республике насчитываются 12,2 тыс. официально зарегистрированных в службах занятости безработных граждан, что на 409 человек меньше, чем неделей ранее. Работодатели заявили в службы занятости сведения о 60 тыс. вакансий», — отметили в ведомстве.

За неделю сокращение числа людей, находящихся в поиске работы, отмечается в шести моногородах республики: Нижнекамске, Елабуге, Зеленодольске, Менделеевске, Камских Полянах и Чистополе. Увеличение числа безработных наблюдается лишь в Набережных Челнах.