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Ру Тат
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Общество
16 февраля 2022  23:11
Наталья Рыбакова

За неделю число безработных в Татарстане сократилось до 10,8 тыс. человек

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За неделю число безработных в Татарстане сократилось на 214 человек – до 10,8 тыс. официально зарегистрированных в службах занятости, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«В республике насчитывается 10,8 тыс. официально зарегистрированных в службах занятости безработных граждан. Уровень регистрируемой безработицы составляет 0,53% от общей численности рабочей силы. Потребность в работниках, заявленная работодателями в службы занятости населения, соответствует 53,3 тыс. вакансий. За отчетную неделю работодатели предложили 7 572 новых вакантных рабочих места», – сказано в сообщении.

Кроме того, за неделю сократилось число безработных двух моногородах республики – Набережных Челнах и Нижнекамске. При этом отмечается рост числа безработных в Елабуге, Зеленодольске, Менделеевске, Камских Полянах и Чистополе.

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