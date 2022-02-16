За неделю число безработных в Татарстане сократилось до 10,8 тыс. человек

За неделю число безработных в Татарстане сократилось на 214 человек – до 10,8 тыс. официально зарегистрированных в службах занятости, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«В республике насчитывается 10,8 тыс. официально зарегистрированных в службах занятости безработных граждан. Уровень регистрируемой безработицы составляет 0,53% от общей численности рабочей силы. Потребность в работниках, заявленная работодателями в службы занятости населения, соответствует 53,3 тыс. вакансий. За отчетную неделю работодатели предложили 7 572 новых вакантных рабочих места», – сказано в сообщении.

Кроме того, за неделю сократилось число безработных двух моногородах республики – Набережных Челнах и Нижнекамске. При этом отмечается рост числа безработных в Елабуге, Зеленодольске, Менделеевске, Камских Полянах и Чистополе.