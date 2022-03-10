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Общество
10 марта 2022  22:45
Наталья Рыбакова

За неделю число безработных в Татарстане сократилось до 10 тыс. человек

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За неделю число безработных в Татарстане сократилось на 85 человек — до 10 тыс. официально зарегистрированных в службах занятости населения граждан. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

При этом потребность в работниках, заявленная работодателями в службы занятости населения республики, равняется 42,6 тыс. вакансий. За неделю работодатели предложили 1,3 тыс. новых вакантных рабочих мест. 

«Из новоявленных безработных 444 человека ранее имели работу, 17 человек приобрели статус официальных безработных в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников», — отмечают в министерстве.

За неделю сократилось число безработных в трех моногородах республики: Набережных Челнах, где насчитывается 975 людей в поиске работы, Елабуге и Нижнекамске. Вместе с тем увеличение числа безработных граждан отмечается в Зеленодольске, Менделеевске, Чистополе и Камских Полянах.

#безработные
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