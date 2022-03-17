За неделю число безработных в Татарстане сократилось до 10 тысяч

За неделю число безработных в Татарстане сократилось на 166 человек – до 10 тысяч официально зарегистрированных в службах занятости населения безработных граждан. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Работодатели сообщили в службы занятости населения республики сведения о 42,7 тыс. вакансиях. За неделю они предложили 2,2 тыс. вакантных рабочих мест. Из новоявленных безработных 760 человек осуществляли ранее трудовую деятельность, еще 36 человек приобрели статус безработных в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников», – сказано в сообщении.

За неделю число безработных сократилось в четырех моногородах республики – Елабуге, Набережных Челнах, Зеленодольске и Нижнекамске. Увеличение числа людей, находящихся в поиске работы, наблюдается в Менделеевске и Камских Полянах. В Чистополе за неделю ситуация не изменилась.