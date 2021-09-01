За неделю число безработных сократилось в четырех моногородах Татарстана

За неделю число безработных в Татарстане сократилось на 91 – до 17,4 тыс. официально зарегистрированных в органах службы занятости. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Работодатели сообщили в службы занятости республики сведения о 54,3 тыс. вакансиях. За неделю они предложили 4 843 новых вакантных рабочих места», — сказано в сообщении.

За прошедшую неделю число безработных сократилось в четырех моногородах республики — Набережных Челнах, Елабуге, Нижнекамске и Чистополе. Увеличение числа людей, находящихся в поиске работы, отмечается в Зеленодольске и Камских Полянах. В Менделеевске за неделю ситуация не изменилась.