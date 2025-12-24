За неделю более 25 тысяч татарстанцев заболели гриппом и ОРВИ

В Республике Татарстан продолжается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. По данным Роспотребнадзора, с 15 по 21 декабря 2025 зарегистрировано 25 640 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, что выше эпидемического порога на 11%.

За последнюю неделю доля гриппа в структуре заболеваемости составила 81,5%. Лабораторно подтверждено 1 580 случаев. Преобладает грипп А (Н3N2). Заболеваемость COVID-19 ниже, чем за аналогичный период прошлого года почти в два раза.

Прирост заболеваемости отмечается во всех возрастных группах, отметили в Управлении Роспотребнадзора по РТ.