news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 24 декабря 2025 15:28

За неделю более 25 тысяч татарстанцев заболели гриппом и ОРВИ

Читайте нас в
Телеграм

В Республике Татарстан продолжается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. По данным Роспотребнадзора, с 15 по 21 декабря 2025 зарегистрировано 25 640 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, что выше эпидемического порога на 11%.

За последнюю неделю доля гриппа в структуре заболеваемости составила 81,5%. Лабораторно подтверждено 1 580 случаев. Преобладает грипп А (Н3N2). Заболеваемость COVID-19 ниже, чем за аналогичный период прошлого года почти в два раза.

Прирост заболеваемости отмечается во всех возрастных группах, отметили в Управлении Роспотребнадзора по РТ.

#заболеваемость ОРВИ и гриппом #грипп #Эпидемия гриппа #Роспотребнадзор
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Ансат», «метеоры» и новые заводы: выбираем главное промсобытие в Татарстане в 2025 году

«Ансат», «метеоры» и новые заводы: выбираем главное промсобытие в Татарстане в 2025 году

23 декабря 2025
«Успевать и радоваться жизни!»: в «Татмедиа» подвели итоги года и наградили сотрудников

«Успевать и радоваться жизни!»: в «Татмедиа» подвели итоги года и наградили сотрудников

23 декабря 2025