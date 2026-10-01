За неделю более 11 тысяч татарстанцев заболели гриппом и ОРВИ

В Татарстане за неделю зарегистрировано 11 463 случая ОРВИ и гриппа. Это ниже уровня эпидемического порога на 26,5%, сообщает Роспотребнадзор по РТ.

На сегодня в республику поступили 707 980 доз вакцины от гриппа. С начала кампании привито 201 567 человек, в том числе 57 415 детей.

В ведомстве напомнили, что вакцинацию можно пройти в поликлиниках по месту прикрепления после осмотра врача. Также в Казани работают мобильные пункты вакцинации против гриппа на станциях метро: «Яшьлек», «Козья слобода», «Площадь Тукая», «Проспект Победы», «Дубравная». Они работают ежедневно с 7:30 до 19:00 с перерывом на обед – с 13:00 до 13:30.